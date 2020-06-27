التعليم العالي تصدر بيانا بشأن تطوع طلبة الكليات الطبية للعمل في المستشفيات

2020/06/27 | 19:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة التعليم العالي، السبت، انها ستصدر تعليمات خاصة بتطوع طلاب المجموعة الطبية للعمل في المستشفيات ومواجهة فيروس كورونا.وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “سيتم اصدار تعليمات وضوابط الى الجامعات كافة بخصوص تنظيم تطوع الطلبة وفق آليات ومقترحات سيتم مناقشتها واصدارها قريبا بحيث تضمن اعفاء الطلبة من الامتحانات او اعطاء درجات […]

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