2020/06/27 | 19:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت، صحة مزاعم مشاركته في عملية مداهمة مقر كتائب "حزب الله" العراقي جنوب بغداد.

ونشر مجهولون رابطاً مزيفاً لوكالة "كونا" الكويتية، السبت، يتضمن تصريحات منسوبة إلى سفيرة أمريكا في الكويت ألينا ل.رومانوسكي تكشف فيها مشاركة قوات التحالف الدولي في عملية مداهمة مقر الكتائب.

وتم تداول الخبر على نطاق واسع قبل كشف زيفه.

وقال المتحدث باسم باسم قوات التحالف الدولي في العراق العقيد گاكلين مايلز لوكالة شفق نيوز، إن "هناك إشاعات تفيد بأن القوات الأمريكية اشتركت مع جهاز مكافحة الارهاب بالاعتقالات على الخارجين عن القانون".

وأضاف مايلز، "لا صحة لهذه الإشاعات"، منوهاً إلى أن "قوات التحالف في العراق هي تحت الحماية العراقية".

وشدد المتحدث باسم التحالف على أن "الحكومة العراقية هي فقط التي تصدر القرارات، ولا دخل للقوات الأمريكية أو قوات التحالف بذلك".

وداهمت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة، مقراً تابعاً لكتائب حزب الله واعتقلت 14 عنصراً، كما عثرت على منصتين لإطلاق صواريخ كاتيوشا.

وتعد العملية الأولى من نوعها التي تمت حسب اوامر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بعد هجمات صاروخية متكررة طالت مواقع عراقية تضم جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين.

ويتهم مسؤولون امريكيون كتائب "حزب الله" المدعومة من طهران بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأمريكية ومنشآت أخرى في العراق.

ويأتي تحرك الحكومة العراقية ضد الكتائب عقب هجمات صاروخية متكررة بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد ومواقع عسكرية تضم جنوداً أمريكيين في أرجاء البلاد في الأسابيع الأخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يكشف لشفق نيوز حقيقة مشاركته بمداهمة "حزب الله") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يكشف لشفق نيوز حقيقة مشاركته بمداهمة "حزب الله") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).