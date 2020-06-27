«الثوري الإيراني» يعتقل عدداً من عناصره بريف دير الزور ويُسلّمهم للأمن السوري.. والسبب!

2020/06/27 | 19:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت ميليشيات #الحرس_الثوري الإيراني، مساء أمس، حملة اعتقالات استهدفت عناصر ميليشيات أخرى، تتبع له، في ريف #دير_الزور الشرقي، بتهمة تهريب مطلوبين.وقال مراسل (الحل نت)، إن «”الثوري الإيراني”، اعتقل قرابة 14 عنصراً من ميليشيا #فاطميون،…

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