ليفربول يصدر بيانا يُدين فيه طريقة احتفال جماهيره بالبريميرليج

2020/06/27 | 19:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانًا رسميًا مشتركًا مع شرطة ميرسيسايد ومجلس مدينة ليفربول، يدين فيه أحداث جماهيره في احتفالها باللقب.جماهير ليفربول خرجت بالآلاف في شوارع ميرسيسايد، دون أي التزام بقواعد التباعد الاجتماعي في ظل تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد تتويج فريقهم باللقب الغائب منذ 30 عامًا.نادي ليفربول أصدر بيانًا اليوم السبت […]

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