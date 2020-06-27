نائب: التحالف الدولي أصبح بابا للمشاكل في العراق

2020/06/27 | 19:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز طالب النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اليوم السبت، الحكومة بالاسراع في انهاء ملف وجود قوات التحالف الدولي في العراق.وقال العقابي في تصريح صحفي، إن “على العراق اعادة النظر في قضية وجود التحالف الدولي على أراضيه بكل مستوياته باعتباره بابا للمشاكل افي البلاد”.وأضاف، ان “الوضع الأمني في تحسن بدرجة كبيرة […]

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