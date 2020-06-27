الأمم المتحدة: انتشار 950 نوعا من المخدرات والمدمنون زادوا 30% خلال العقد الأخير

2020/06/27 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، إن مكتب المنظمة يحي سنويا اليوم العالمي لمكافحة الجريمة والمخدرات من خلال إطلاق تقرير سنوي عن وضع المخدرات حول العالم.وتابعت غادة والي، خلال لقاء خاص ببرنامج “صباحنا مصري” المذاع على التليفزيون المصري، أن هناك زيادة في أعداد الذين يستخدمون المخدرات خلال الفترة من […]

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