العراق يعلن اكتمال ربط الكهرباء مع الخليج قبل 60 يومًا على انتهاء مهلة الاعفاء.. وقانون الكونغرس يوصي “بمنع التمديد”: هل سيغادر العراق “كهرباء ايران”؟

2020/06/27 | 19:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الكهرباء، السبت، اكمال العراق لجميع خطوط وشبكات النقل الخاصة بالربط مع دول الخليج، مؤكدة أن ما تبقى بات متعلقا بهيئة الرصد الخليجي. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي في تصريحات صحفية، إن “العراق أكمل جميع الخطوط الناقلة، وكذلك تم إكمال شبكات النقل الخاصة بالربط الخليجي”، لافتا إلى أن […]

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