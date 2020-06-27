صور من الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران “الغامض”

2020/06/27 | 19:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في المنطقة العامة أم في الموقع العسكري، جراء تسرب غاز أم نشاط مشبوه، لا يزال الغموض يحيط بالانفجار الذي وقع أمس في منطقة تضم موقعا عسكريا حساسا قرب العاصمة طهران.فعلى الرغم من أن متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية قال للتلفزيون الحكومي أمس إن الانفجار وقع في منشأة لتخزين الغاز “ابلمنطقة العامة” […]

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