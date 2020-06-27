ألمانيا.. أكثر من 1000 ناشط يتظاهرون وسط برلين إحياء لذكرى فلويد

2020/06/27 | 19:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تظاهر مئات من نشطاء حركة “حياة السود مهمة” المناهضة للعنصرية، وسط العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، وفقا لتقديرات الشرطة المحلية.وأكدت الشرطة لوكالة “نوفوستي” الروسية أن المظاهرة جمعت أكثر من ألف مشارك عند بلوغها ذروتها، مضيفة أن الفعالية لم تتخللها حوادث تذكر.وأعلن منظمو المظاهرة أن من أبرز أهدافها إحياء ذكرى جورج فلويد، […]

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