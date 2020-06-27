"أين نيوز" تنشر جدول امتحانات السادس بجميع فروعه

2020/06/27 | 19:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد جدول الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي بفروعه العلمي (الاحيائي والتطبيقي)، الأدبي، الإسلامي / الدور الاول ((للدراسة العربية والكردية والتركمانية والدراسة الاجنبية))

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