الدفاع التركية تعلن تحييد 8 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

2020/06/27 | 19:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، أن قواتها حيدت 9 من عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، ضمن عملياتها المعلنة ضد مواقع التنظيم في شمال العراق.وقالت الوزارة في بيان، إنه جرى "تحييد 9 من عناصر (بي كا كا) على يد قوات الكوماندوز أثناء مواصلة قواتنا البطلة تدمير أوكار الإرهابيين في منطقة هفتانين"، وذلك بحسب وكالة "الأناضول" التركية.وفي 17 يونيو الجاري، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في هفتانين، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات التي تصنفها إرهابية.وتعتبر هذه العملية هي الثانية شمالي العراق ضد المنظمة، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 من الشهر نفسه.

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