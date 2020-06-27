الرئيس الجزائري يقيل وزيرا لامتلاكه جنسية ثانية

2020/06/27 | 19:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ألغى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قرار تعيين سمير شعابنة في منصب وزير منتدب مكلف بالجالية الجزائرية في الخارج.وحسب بيان الحكومة الجزائرية فقد طُلب من سمير شعابنة أن يمتثل لأحكام القانون رقم 01/17 المؤرخ في 10 جانفي 2017 والمحدد لقائمة المسؤوليات العليا للدولة والمناصب السياسية التي تشترط الجنسية الجزائرية دون غيرها والتنازل […]

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