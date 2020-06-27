صحة الانبار توضح تفاصيل الاصابات الجديدة بفيروس كورونا

2020/06/27 | 19:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أعلن المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة الانبار انس العاني، السبت، تفاصيل الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا.وقال العاني لـ /المعلومة/ إن “18 اصابة سجلت في الانبار منها 7 اصابات ملامسين لحالة مؤكد في قضاء حديثة غربي الانبار و 6 اصابات ملامسين لحالات مؤكدة في قضاء هيت غربي الانبار”.وأضاف، أن “قضاء الرمادي […]

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