السفارة الامريكية في بغداد تصدر توضيحا بشأن تصريحات السفيرة الامريكية لدى الكويت

2020/06/27 | 19:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكدت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم السبت، أن التصريحات المنسوبة إلى السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوفسكي، والتي تناقلتها وسائل الإعلام العراقية، هي تلفيق خبيث.وقال مكتب المتحدث الرسمي في بيان انه "لم تقم السفيرة رومانوفسكي باجراء مثل هكذا مقابلة"، مضيفا أن "الأخبار المزعومة صادرة عن موقع إلكتروني تم انشاءه لنشر الأخبار المزيفة".

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