الخزعلي يدعو الى تجريم جميع القيادات الأمنية التي تتعامل مع القوات الامريكية

2020/06/27 | 19:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداددعا النائب فالح الخزعلي، السبت، الى تجريم جميع القيادات الأمنية التي تتعامل مع القوات الامريكية.وقال الخزعلي في تصريح تابعته "كلكامش برس"، انه"بعد أن صوت مجلس النواب على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في العراق وبناءً على طلب الحكومة السابقة وتعهدات الحكومة الحالية باخراجها، اصبح لزوما تجريم كل الشخصيات الأمنية التي تتعامل مع الاجنبي والامريكان خاصة".واضاف، ان"الخيانة تسري في ضمير وعقول الكثير ممن يتسكعون في السفارات ودول الجوار"، مبينا ان"انهاء التواجد العسكري الأجنبي الأمريكي والتركي في العراق سيساهم باستقرار العراق ومنع التدخلات الخارجية".

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