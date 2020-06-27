السفارة الاميركية في العراق “غاضبة” من وسائل اعلام عراقية بشأن تصريحات عن “عملية الدورة”

2020/06/27 | 19:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت السفارة الاميركية في بغداد، عن “تزوير” تصريحات للسفيرة الاميركية في الكويت بشأن مشاركة قوة اميركية مع جهاز مكافحة الارهاب في عملية الدورة التي جرت فجر الجمعة.وقالت السفارة في بيان إنه “تؤكد السفارة الأمريكية في بغداد أن التصريحات المنسوبة إلى السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوفسكي والتي تناقلتها وسائل الإعلام العراقية، […]

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