2020/06/27 | 19:27 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الامريكية توضح تصريحات منسوبة لسفيرة واشنطن بشأن مداهمة مقر الحشد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 19:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الامريكية توضح تصريحات منسوبة لسفيرة واشنطن بشأن مداهمة مقر الحشد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الامريكية توضح تصريحات منسوبة لسفيرة واشنطن بشأن مداهمة مقر الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).