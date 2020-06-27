2020/06/27 | 19:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قالت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم السبت، ان ايران لم ولن تنسى ابدا دعم الولايات المتحدة وأوروبا لصدام في هجومه الكيمياوي المروع على مدينة سردشت.وكتبت وزارة الخارجية على حسابها على تويتر، “مرت 33 سنة على الهجوم الكيماوي على سردشت.لم و لن ننسى أبدا دعم الولايات المتحدة وأوروبا ووقوفها الى جانب صدام في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: لن ننسى الدعم الغربي لصدام في قصفه الكيمياوي على مدينة “سردشت”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: لن ننسى الدعم الغربي لصدام في قصفه الكيمياوي على مدينة “سردشت”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).