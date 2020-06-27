واشنطن تنفي تصريحات نسبت لسفيرتها في الكويت بشأن عملية جهاز مكافحة الارهاب في بغداد

2020/06/27 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفى مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الامريكية في بغداد، التصريحات التي نسبت لسفيرة واشنطن في الكويت...





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