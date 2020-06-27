شرطة ذي قار تصدر توضيحاً حول الاعتداءات على الكوادر الطبية والإجراءات القانونية المتخذة

2020/06/27 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أصدرت شرطة ذي قار، السبت، توضيحاً حول الاعتداءات على الكوادر الطبية والإجراءات القانونية المتخذة.

وقالت مديرية شرطة ذي قار في بيان، إنها "تعاملت مع حادثتين متفرقين لاعتداء على أطباء وكوادر طبية، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بإحالة ثلاثة متهمين للقضاء، حيث تلقت قوة حماية المستشفى بلاغ بوجود مشاجرة داخل ردهة الطوارئ توجهت خلالها الى محل الحادث والقت القبض على متهمين اثنين يرمز لاسميهما (أ.ح.ع) 22 عاما والمتهم (ع.ع.ج) 48 عام يسكنان مدينة الناصرية لاعتدائهما على طبيبين ومعاون طبي بردهة الطوارئ على خلفية وفاة احد ذويهما المصاب بمرض كورونا".

وأضافت، "فيما سجل حادث اعتداء اخر بعد منتصف الليل على ثلاثة مضمدين في الطابق الثالث بمستشفى الحسين التعليمي من قبل متهم يرمز لاسمه (ح.ح.س) 33 عاما يسكن مدينة الناصرية ايضا تم القبض عليه، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وعرضوا على قاضي التحقيق الذي أصدر قراره بتوقيف المتهمين استنادا لإحكام المادة 230 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والخاص بجرائم الاعتداء على الموظفين والمكلفين بخدمة عامة".

وبينت قيادة شرطة المحافظة انها "مستنفرة لجميع امكانيتها لتوفير الأجواء الامنة للكوادر الطبية والمواطنين وتم تعزيز الحماية للمستشفى من قبل فوج حماية حفظ النظام الثاني الى جانب القوة الاساسية، والتي تتعامل مع جميع البلاغات والشكاوى ضمن اطر القانون"، مشيرة الى أن "هذه الاعتداءات تعد من المشاحنات الانية تقع في أماكن تواجد الكوادر الطبية مثل الردهات وغرف الإنعاش التي لا تدخل اليها عناصر الشرطة الا بعد طلب التدخل".

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