2020/06/27 | 20:06 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الامريكية في بغداد توضح حقيقة تصريح سفيرة واشنطن بالكويت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 20:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الامريكية في بغداد توضح حقيقة تصريح سفيرة واشنطن بالكويت) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الامريكية في بغداد توضح حقيقة تصريح سفيرة واشنطن بالكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).