الكشف عن تفاصيل مثيرة للقاء جمع الهام شاهين ببشار الاسد لمدة ساعة

2020/06/27 | 20:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة فاجئت الفنانة إلهام شاهين متابعيها وجمهورها بمجموعة من التصريحات المثيرة لها خلال لقائها التلفزيوني ببرنامج “نظرة” المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، وخلال الحلقة تحدثت عن الإخوان وتركيا وزيارتها للرئيس بشار الأسد.حيث كشفت إلهام شاهين خلال الحلقة عن تفاصيل زيارتها لسوريا وكانت برفقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وأوضحت أنها التقت بمجموعة […]

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