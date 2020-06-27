عواد يطالب بتخصيص معمل لانتاج الاوكسجين للبصرة واثنين لذي قار

2020/06/27 | 20:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/طالب النائب عن محافظة البصرة عدي عواد اليوم السبت، الى تخصيص معمل لانتاج الاوكسجين الى محافظة البصرة ومعملين الى ذي قار بعد استجابته لتشغيل ستة معامل ، متعهدا بنقلها ونصبها في المحافظة مجانا.وقال عواد في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي ، "بعد متابعة لمطلبنا السابق لمعامل الأوكسجين ولفيديو المواطن على العبيدي واستجابة خلية المتابعة لمكتب رئيس الوزراء لهذا الطلب وقد حل الموضوع "، مقدما الشكر والعرفان الى "كل المضحين للواجب المقدس".واضاف " نسأل الله أن يرحم شهيدنا شهيد الواجب أخينا واثق المالكي مسؤول خلية متابعة البصرة وان يشافي باقي الأفراد" ، داعيا رئيس الوزراء ان "يخصص أحد هذه المعامل لمحافظة البصرة واثنين لمحافظة ذي قار وأن توزع الأخريات للمحافظات الأكثر إصابة وحاجة".واكد عواد استعداده "بالتكفل بجلب ونصب المعامل في هذه المحافظات مجانا" ، شاكرا " كل من يشعر بالمسؤولية ويجاهد من أجل تقديم العون في معركة ضد هذا الفايروس".

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