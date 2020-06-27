الولايات المتحدة تسجل اعلى زيادة يومية بالوفيات والاصابات بكورونا

2020/06/27 | 20:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة سجلت الولایات المتحدة 40 ألفا و 173 إصابة جدیدة بجائحة كورونا خلال 24 ساعة وھي أعلى زیادة یومیة للمصابین بالفیروس التنفسي منذ تفشیه في البلاد وذلك وفقا لإحصاء نشرتھ الیوم السبت جامعة جونز ھوبكنز الامریكیة.كما سجلت الولایات المتحدة 600 حالة وفاة على الأقل خلال ال 24 ساعة الاخیرة وھي أیضا أعلى حصیلة یومیة للوفیات في الولایات المتحدة بفیروس كورونا.وفقا لبیانات جامعة جونز ھوبكنز التي تعد مرجعا في تتبع الإصابات والوفیات بفیروس كورونا في الولایات المتحدة وصل إجمالي المصابین بالفیروس إلى ملیونین و 262 ألفا و 472 حالة فیما بلغ عدد الوفیات بھ 125 الفا و 45 حالة.وأظھرت البیانات أن ست ولایات أمریكیة منھا فلوریدا سجلت أیضا أعلى زیادة یومیة لانتشار كورونا بین سكانھا.وفي البرازیل أعلنت وزارة الصحة تسجیل 46 ألفا و 860 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضیة ما یرفع الإجمالي إلى 127ألفا و 474 مصابا.كما سجلت 990 حالة وفاة جدیدة لیصل الإجمالي إلى 55 ألفا و 961 وفاة.وتعتبر الولایات المتحدة الدولة الأولى عالمیا تلیھا البرازیل من حیث عدد المصابین والمتوفین بجائحة كورونا.

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