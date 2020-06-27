غلوبال ريسيرج : الحرب الامريكية الناعمة تجاه طهران انقلبت ضد واشنطن

2020/06/27 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لموقع غلوبال ريسيرج ،السبت، أن الحرب الناعمة التي تقودها الولايات المتحدة ضد ايران قد انقلبت ضدها وكلما حاولت اصدار قوانين عقوبات جديدة فان النتيجة تكون في النهاية في الجانب الايراني ، حيث ان العقوبات لم تكسب ايران سوى المزيد من الفوائد الاقتصادية وكسب المزيد من الحلفاء والمزيد من معاقل المقاومة […]

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