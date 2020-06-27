إصابة لاعب دهوك ومنتخب العراق أحمد عبيد بفيروس كورونا

2020/06/27 | 20:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة، اليوم السبت، إصابة لاعب نادي دهوك والمنتخب العراقي لكرة السلة، أحمد عبيد، بفيروس كورونا.وقال الاتحاد في بيان إنه يتقدم "بخالص الدعاء ونتمنى الشفاء العاجل ودوام الصحة والسلامة إلى لاعب منتخبنا الوطني ونادي دهوك بكرة السلة الكابتن أحمد عبيد (علوش) بعد إصابته بفيروس كورونا"، معرباً عن أمنياته للاعب بالشفاء.وبحسب بيان وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت (27 حزيران 2020) فقد بلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا 43262، ومجموع حالات الشفاء 19938، ومجموع الوفيات 1660.

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