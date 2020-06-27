مجهولون يغتالون مدير شرطة قضاء في واسط

2020/06/27 | 20:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مصدر أمني، السبت، باغتيال معاون مدير شرطة قضاء في محافظة واسط.وقال المصدر ان "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اغتالوا مدير شرطة قضاء الحي المميد كاظم راضي امام مركز الشرطة ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".واضاف ان"القوات الامنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".

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