واشنطن تعلق على تصريح لسفيرتها بالكويت حول العراق

2020/06/27 | 20:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت السفارة الأميركية في العراق، اليوم السبت، تصريحا نسب الى السفيرة الأميركية في الكويت بشأن العملية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد، وزعمت ...

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