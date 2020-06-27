تركيا تعلن قتل 9 مسلحين من

2020/06/27 | 20:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن قواتها قتلت 9 من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق....

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