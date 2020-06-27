“غلّس”: كلمة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق  بعد خطاب الخزعلي.. فما قصتها؟

2020/06/27 | 20:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة لم تمر الجملة التي قالها زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي خلال خطابه الموجه لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مرور الكرام، فيما اعتبرها عدد كبير من الكتاب والمثقفين والمهتمين بالشأن السياسي، حقيقة تكشف كيفية إدارة الدولة العراقية طوال السنوات السابقة.الجماعة يريدون رئيس الحكومة (يغلس) كما فعل كل رؤوساء الحكومات السابقة منذ ٢٠٠٣.اذا […]

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