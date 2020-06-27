وزارة التجارة: فرق رقابية تتفقد وكلاء البطاقة التموينية ببغداد

2020/06/27 | 20:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اجرت لجان من دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، اليوم السبت، زيارة لوكلاء المواد الغذائية في مناطق بغداد الجديدة والنعيرية بهدف الاطلاع ميدانيا على نوعيات الطحين المجهز للمواطنين ضمن نظام البطاقة التموينية.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة علاء الجبوري بمتابعة وتدقيق تجهيز المواطنين بمفردات البطاقة […]

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