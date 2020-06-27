قائممقام الرمادي لـ ” العهد نيوز”: الايام القليلة المقبلة ستشهد اغلاق بعض المستشفيات لتماثل مصابي كورونا للشفاء

2020/06/27 | 20:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم العوسج، اليوم السبت، قرب اعلان المحافظة خالية من فيروس كورونا في حال التزام المواطنين بقرارات خلية ازمة كورونا المركزية .وقال العوسج في حديث لـ” العهد نيوز” ، ان ” مدن الانبار سجلت هذا اليوم اكبر نسبة شفاء من المصابين بفيروس كورونا حيث بلغ عدد حالات […]

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