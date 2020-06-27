مراسل “العهد نيوز”: مجهولون يغتالون مدير شرطة قضاء الحي في واسط

2020/06/27 | 20:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مراسل “العهد نيوز” في واسط، اليوم السبت، عن اغتيال مدير شرطة قضاء الحي في محافظة واسط وقال مراسلنا، ان ” مجهولين اغتالوا العميد كاظم راضي مدير شرطة قضاء الحي في اسط”.واضاف، ” ان الحادث وقع امام مركز الشرطة وليس هناك تفاصيل اخرى تذكر عن الحادثة “.

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