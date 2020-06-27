التعادل الإيجابي يحسم مواجهة برشلونة وسيلتا فيغو في الليغا

2020/06/27 | 20:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة منح سيلتا فيجو ريال مدريد هدية على طبق من ذهب بعدما تعادل مع برشلونة بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب بالايدوس ضمن الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني.شوط المباراة الأول كانت الأفضلية فيه واضحة للضيوف مع بعض الفرص والمناوشات عبر ليونيل ميسي تحديدًا، وبعد الضغط […]

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