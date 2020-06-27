خلال 24 ساعة.. إقليم كردستان يسجل 348 إصابة و18 وفاة بفيروس كورونا

2020/06/27 | 20:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _كردستان اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، السبت، تسجيل 348 حالة اصابة و18 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، ان"اقليم كردستان سجل 348 حالة اصابة و18 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية".واضافت، ان"العدد الكلي: 5533عدد حالات الشفاء: 1634عدد حالات الوفاة: 180عدد الحالات الراقدة: 3719".

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