2020/06/27 | 20:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتيال ضابط كبير في وزارة الداخلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع يس عراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 20:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع يس عراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال ضابط كبير في وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال ضابط كبير في وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).