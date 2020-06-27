العراق: الشبكات والخطوط جاهزة وننتظر الربط الكهربائي مع الخليج

2020/06/27 | 20:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأكدت وزارة الكهرباء، السبت إكمال جميع خطوط وشبكات النقل الخاصة بالربط مع الدول الخليجية.

قال المتحدث باسم الوزارة أن العراق أكمل الشبكات والخطوط الناقلة تمهيدًا للربط مع دول الخليج

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي في تصريح، إن "العراق أكمل جميع الخطوط الناقلة، وكذلك تم إكمال شبكات النقل الخاصة بالربط الخليجي".

وأضاف العبادي، أن "الأمر يتعلق الآن بهيئة الرصد الخليجي، وأن هناك جملة من الخطوط والمحطات تم إنجازها ولم يبق إلّا الربط مع الدول الخليجية".

وأوضح العبادي، أن "توقيع العراق مع هيئة الربط الخليجي ينص على ربط شبكات نقل الطاقة من خلال الأراضي الكويتية والسعودية عبر المحافظات الجنوبية، وخصوصًا محافظة البصرة، لكن تداعيات الوضع الصحي والاقتصادي أخر العمل".

وبين المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن "الاتفاقية تنص على أن يكون الربط الكهربائي مع جميع دول الخليج".

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