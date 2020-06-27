التعادل الإيجابي ينهي مواجهة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني

2020/06/27 | 20:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالتعادل (2-2)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

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