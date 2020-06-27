صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 8 وفيات و 340 اصابة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي

2020/06/27 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

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مدير عام دائرة صحة الكرخ - د.



جاسب الحجامي

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها الیوم:-

ابو غريب/ ١١ابو دشير / ٩الاسكان / ١١الاعلام / ٧البياع / ١٦التاجي / ٣الحارثية / ٢الحرية / ٢٤حي الخضراء / ٢الخطيب / ١الدورة / ٢٥الدولعي / ٤الرحمانية/ ٦السيدية / ١٣الشالجية / ٢الشرطة الخامسة / ٣الشرطة الرابعة / ١الشعلة / ٣١الصالحية / ٢الطارمية / ١٧الطوبجي / ٥العامرية / ٣العطيفية/ ٢العلاوي / ٥الغزالية / ١١القادسية/ ٣الكاظمية / ١٥الكرخ / ٢المحمودية/ ١٩المعالف / ٦شارع حيفا / ١المنصور/ ٦سجن العدالة / ٧المواصلات / ٢اليرموك / ٩جكوك / ٣حي الجامعة/ ٩حي الجهاد/ ٩حي العامل / ١٠حي العدل / ٦حي الفرات / ٣سكنة جانب الرصافة/ ١٤

الوفيات :

-وفاة/٤٦سنة/ذكر/الطارمية/المشاهدة/قرب مركز الشرطة-وفاة/٧٨سنة/ذكر/ابو دشير/محلة٨٥٢-وفاة/٧٠سنة/ذكر/السيدية/تقاطع الدرويش- وفاة/٧٥سنة/انثى/اليوسفية/زراعي-وفاة/٦٥سنة/انثى/الكاظمية/محلة٤٢١-وفاة/٥١سنة/ذكر/الحرية/محلة٤١٧-وفاة/٦٢سنة/ذكر/حي العامل/محلة٨٠٥-وفاة/٦٦سنة/ذكر/السيدية/محلة٨٣٧

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وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت 303 اصابة جديدة بفيروس كورونا مو

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