شرطة واسط تصدر بياناً بعد اغتيال ضابط عمليات قضاء الحي

2020/06/27 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِوَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَصَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد العميد ( كاظم راضي رخيص ) ضابط عمليات قضاء الحي على يد عصابة مجرمة اغتالته غدراً نسأل الله تعالى أن يتغمده بفسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .انه نعم المجيب .

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بغداد اليوم- واسط

افاد مصدر امني من داخل محافظة واسط، اليوم السبت، باغتيال ضابط عمليات مركز شرطة قضاء الحي بالمحافظة، العميد كاظم راضي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "مسلحين يستقلون دارجة نارية، فتحوا نيران اسلحتهم صوب العميد كاظم ر

بغداد اليوم - ديالى

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت (27 حزيران 2020)، أن اطلاق الهاونات على القرى والمناطق في ديالى يقف ورائه اكثر من جهة.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ديالى شهدت في الاشهر الا

بغداد اليوم- ديالى

أعلن قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، السبت، مباشرة قواته بعملية أمنية لتطهير حوض نهر الوند في المحافظة.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان "قوة مشتركة من اللواء 20، و23، 110 في الحشد الشعبي وفوج مغاوير الجي

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