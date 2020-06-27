القبض على شخصين أقلقا المواطنين في البصرة

2020/06/27 | 20:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مدير شرطة النجدة في البصرة، اليوم السبت، بالقاء القبض على شخصين يسرقان "الهواتف النقالة" وسط البصرة .

وقال مدير شرطة النجدة في محافظة البصرة العميد خالد العطبي لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شرطة النجدة استطاعت تتبع الاشخاص الذين يقومون بسرقة الهواتف النقالة بعد عدة شكاوى بالموضوع"، مشيرا الى ان "الشخصين يقومان بسرقة الهواتف النقالة واعمال التسليب من خلال دراجة نارية" .

وبين أن "شرطة النجدة القت القبض على الشخصين في شارع ساحة الطيران بمنطقة البراضعية وسط المحافظة وتم احالتهم الى الجهات الامنية المختصة".

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