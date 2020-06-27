الأسبوع المقبل.. بريطانيا تعفي القادمون اليها من الحجر الصحي

2020/06/27 | 20:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت الحكومة البريطانية أنّها ستنشر الأسبوع المقبل قائمة بدول سيعفى الآتون منها، اعتباراً من تمّوز/يوليو، من شرط الحجر الصحّي المفروض حالياً على كل المسافرين الآتين من الخارج بهدف الحدّ من الإصابات الوافدة بفيروس كورونا المستجدّ.ولمواكبة الرفع التدريجي لتدابير الإغلاق التي اعتمدتها المملكة المتحدة للحدّ من تفشّي كوفيد-19، فرضت السلطات اعتباراً من 8 حزيران/يونيو على […]

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