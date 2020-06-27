النائب ظافر العاني: الصراع في العراق أصبح محصورا بين العراقيين والولائيين

2020/06/27 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب ظافر العاني ان الصراع في العراق لم يعد اليوم طائفيا او دينيا ولا حتى قوميا وانما أصبح محصورا بين العراقيين والولائيين.

واكد العاني في تغريدة على تويتر ان حسم المعركة بين الطرفين سيحدد مستقبلا هل سيكون العراق دولة أم يتلاشى، مضيفا انه ما انتصر باطل يوما إلا لوقت محدد ثم يزول، وأوضح العاني أن كلمة الولائيين هي كلمة دارجة واصبحت تقال لمن ولاؤه لخارج الحدود فهو يستخدم امكانيات الدولة العراقية ووجوده فيها لصالح دولة خارجية، مختتما تغريدته بهاشتاك، العراق أولا.

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