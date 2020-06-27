الدليمي: الشعب مصاب بحب العراق والكتل السياسية تتعامل بشكل تخبطي مع الأزمات

2020/06/27 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد النائب السابق كامل الدليمي العملية السياسية في العراق وطريقة تعامل الكتل والأحزاب مع أوضاع البلد.

وقال الدليمي في تغريدة على منصة تويتر، إن الشعب العراقي مصاب بحب بلده والسعي للعيش ببلد حر وذو سيادة، وإن الكتل السياسية لديها بروتكول سياسي مشابه لبروتكول وزارة الصحة التخبطي في معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا، داعيا تلك الكتل إلى التعلم من تجارب الاخرين للنجاة بأنفسهم وشعبهم وبلدهم.

الشعب العراقي مُصاب بفايروس حب العراق والسعي للعيش ببلد حر وذو سيادة …والكتل السياسية لديها بروتكول سياسي مشابه لبروتكول وزارة الصحة في معالجة المرضى المصابين بفايروس كورونا (بروتكول تخبطي) ..تعلموا من تجارب الاخرين تنجوا بأنفسكم وشعبكم وبلدكم#اليتعلم_موعيب_العيب_يبقى_جاهل

— الدكتور كامل الدليمي (@k_dulaimi) June 27, 2020

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