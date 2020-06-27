قائد فيلق القدس الإيراني: الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تديران داعش

2020/06/27 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وسائل إعلام إيرانية، صورة قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني، خلال زيارته إلى شرق سوريا في الأيام القليلة الماضية.

وقال قاآني من مدينة البوكمال السورية، إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تديران تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت وسائل الإعلام الإيرانية ان قاآني، كان قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في الثالث من حزيران الجاري، مع وفد حكومي إيراني يضم وزير الطاقة رضا اردكانيان ومسؤولين آخرين، وجاءت الزيارة بالتزامن مع تحضير العراق والولايات المتحدة، للدخول بمفاوضات قد تنتهي بإخراج القوات الأجنبية، بما فيها الأميركية، من العراق.

🔹سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس طی روزهای اخیر با سفر به البوکمال در سوریه، از مناطق عملیاتی نبرد با داعش در این منطقه بازدید به عمل آورده است.



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— سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (@SEPAHCYBERY) June 27, 2020

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