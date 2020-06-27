الكرخ تكشف عناوين ومناطق مصابيها الـ340 المسجلين اليوم.. وسجن العدالة يحجز موقعه في الخارطة الوبائية

2020/06/27 | 20:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها الیوم:- ابو غريب/ ١١ ابو دشير / ٩ الاسكان / ١١ الاعلام / ٧ البياع / ١٦ التاجي / ٣ الحارثية / ٢ الحرية / ٢٤ حي […]

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