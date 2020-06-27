الحشد الشعبي يعتزم اغلاق 4 ممرات يتسلل منها الارهابيون الى ديالى

2020/06/27 | 20:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن الحشد الشعبي ، السبت، عن ادارته جزء كبير من ملف الحدود الساخنة بين ديالى وصلاح الدين.وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” في ضوء الاجتماعات الامنية الاخيرة مع قيادة القوات البرية والتشكيلات الامنية الاخرى تم الاتفاق على ادارة الحشد الشعبي جزء كبير من ملف الحدود الفاصلة بين […]

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