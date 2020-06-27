انسحاب روسيا من حماية المراكز الصحية والمستشفيات في “إدلب” يسبب قلقاً للأمم المتحدة

2020/06/27 | 20:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت #روسيا عن انسحابها من “نظام الإبلاغ الإنساني”، التي تقوده #الأمم_المتحدة بترتيبٍ طوعي، لحماية المراكز الصحية والمستشفيات وشحنات المساعدات الإنسانية في #سوريا، من استهداف أطراف الصراع على الأراضي السورية لها.وبحسب ما ذكرته صحيفة (الشرق…

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