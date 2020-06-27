متطوعون يفتتحون مستشفى في سوق الشيوخ

2020/06/27 | 20:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..حول متطوعون بناية المجلس البلدي في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار الى مستشفى سعة 55 سريرا لعزل المصابين بفيروس كورونا ، بعد ترميمه بجهود ذاتية وتبرعات الميسورين من اهالي القضاء .وقال وهام العبودي الذي تبنى المشروع ان ” العمل بدأ بعد استحصال الموافقات الرسمية على اعادة تاهيل بناية المجلس […]

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