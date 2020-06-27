مطاحن كربلاء الاهلية ترفض التجهيز حتى تسديد الحكومة مستحقاتهم المالية

2020/06/27 | 20:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..رفضت المطاحن الاهلية في كربلاء ، تجهيز وكلاء مادة الطحين في أقضية ونواحي شرقي المحافظة بسبب عدم استلام المستحقات المالية من الحكومة المركزية .وقال الصحفي حسن شاكر الاسدي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء السبت ، لقد “مضى أكثر من 40 يوما على عدم […]

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